"Это не ножки, это волшебство!": Настя Каменских в коротких шортах восхитила фанатов

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Известная певица Настя Каменских опубликовала серию новых фото, которые восхитили фанатов, а некоторые из поклонников даже позавидовали Потапу.

Фотографии появились в Instagram 34-летней певицы. Улыбающаяся Настя в черной футболке и коротких шортиках показала свои стройные ноги фанатам.

"Самого доброго утра вам", - написала артистка.

Подписчики попытались угадать, где отдыхает певица. Также они оценили внешний вид Насти.

"Это не ножки, это волшебство!", "Какая у вас огненная фигурка!", "Такая милаха, девчуля, словно 18 лет", - писали они.

Некоторые в комментариях позавидовали супругу артистки Потапу, а были и такие, которые раскритиковали его.

"Завидую белой завистью. Жена просто супер", "Настя, вы красавица!!!! Но вот Потап - чучело". "Потап! Приседать надо, когда Настю фотографируешь!" - писали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940758-eto-ne-nozhki-eto-volshebstvo-nastya-kamenskih-v-korotkih-shortah-voshitila-fanatov/