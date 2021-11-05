Без трусов, но с едой: 48-летняя Хайди Клум шокировала Сеть пикантным фото

Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum

Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум шокировала Cеть слишком откровенным фото в Instagram.

Модель показала "постельное" фото. Пикантными кадрами Хайди Клум поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

Несмотря на то, что 48-летняя супермодель обладает стройным и подтянутым телом, все же неожиданно было увидеть ее без нижнего белья.

Так, на фото Хайди позировала, лежа на кровати, в полупрозрачном бюстгальтере. А вот трусики она не надела, прикрыв лишь интимную часть тарелкой с десертом.

"Ох, мой вкусный пирог", - подписала фото Клум.

Отметим, Хайди Клум отключили комментарии к своим постам, поэтому поклонники не могут поделиться своими впечатлениями от увиденного. При этом они поставили почти 136 тысяч "лайков" всего за несколько часов после публикации фото.

Впрочем, известная немецкая модель давно отбросила любой стыд, поэтому регулярно балует поклонников откровенными снимками.

А молодой муж Хайди, музыкант и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц, регулярно выступает ее фотографом.

Ранее звезда выкладывала свое жаркое фото, обнаженное тело на котором прикрывала лишь прозрачная штора.

Также пара регулярно публикует совместные фотографии, не стесняясь проявлять страстные чувства на публике.

Поклонники осыпают влюбленным комплиментами, ведь несмотря на разницу в возрасте 16 лет, Хайди по-прежнему выглядит свежо и молодо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940707-bez-trusov-no-s-edoy-48-letnyaya-haydi-klum-podelilas-pikantnym-foto/