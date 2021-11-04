"Шикарная леди": отдыхающая в Эмиратах Жасмин покорила фанатов своей красотой

Жасмин. Фото: instagram.com/jasmin

Российская певица Жасмин, отдыхающая в Эмиратах, опубликовала фото на фоне ночного Дубая. Фанаты выразили свой восторг. Однако некоторым показалось, что снимок вышел неудачным и фотограф не смог передать красоту певицы, передает NUR.KZ.

Жасмин решила показать великолепие ночного Дубая.

"Одна из моих любимых экскурсий во всех уголках мира - это поездка по вечернему городу. Огни, подсветка, сгущающийся сумрак меняют город, делая его совсем другим - ярче, чувственнее, очаровательнее.

Магия ночи - это не только французский парфюм. Магия ночи - это абсолютно новая реальность", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Верные поклонники остались в восторге от красоты и обаяния Жасмин.

"Прелесть наша", "Потрясающая!", "Шикарная ", "Красивая фотография, ночной город совсем по-другому воспринимается", "Всегда жарко! Красавица", "Шикарная леди", "Мое восхищение!", "Красивая ночь и не менее красивая Жасмин", "Классная и неотразимая", "А говорят, что нереально после родов иметь фигуру, как у Жасмин", - отметили они.

Однако некоторым фото показалось неудачным.

"Ты красивая всегда, фото некрасивое", "Ну бывает, просто некрасивые ноги", "Фотографу глазки выколоть, а Жасмин - красотка", "Какое неудачное фото, Жасмин удалите", "Здесь ты некрасиво смотришься, как будто напугана чем-то, улыбайся", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940617-shikarnaya-ledi-otdyhayuschaya-v-emiratah-zhasmin-pokorila-fanatov-svoey-krasotoy/