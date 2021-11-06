Леди Гага снялась полностью обнаженной для журнала Vogue

Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga

Американская поп-певица и актриса Леди Гага снялась полностью обнаженной для итальянской и британской версий модного журнала Vogue. Фотографиями с обложек она поделилась с подписчиками в соцсетях.

Все снимки в рамках данной фотосессии появились на официальной странице знаменитости в Instagram, на которую подписаны почти 49 млн пользователей.

35-летняя звезда снялась для журнала в нескольких образах.

На одном из фото она запечатлена в черном платье с глубоким декольте и дутыми золотистыми деталями по бокам.

На другом кадре исполнительница снялась абсолютно голой. Гага позирует с пышной прической прикрыв оголенную грудь руками.

При этом Гага на снимке старается лежать так, чтобы скрыть все остальные интимные места.

Также во время фотосессии были сделаны фотографии певицы в розовом платье и в объемном плаще.

Комментаторы под постами восхитились новыми работами знаменитости.

"Ты такая горячая"; "Королева"; "Икона"; "Боже мой", - написали восторженные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940324-ledi-gaga-snyalas-polnostyu-obnazhennoy-dlya-zhurnala-vogue/