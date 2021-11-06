"Купи зеркало": Селену Гомес раскритиковали за лишний вес

Селена Гомес. Кадр из видео: youtube.com/ The Daily Stardust

Американскую певицу и актрису Селену Гомес раскритиковали пользователи Сети за лишний вес. Недавно звезда посетила мероприятие, посвященное старту нового сезона шоу "Убийства в одном здании". Для выхода в свет Гомес выбрала обтягивающее платье с глубоким декольте, однако многие не оценили внешний вид актрисы.

Как пишет Daily Mail, мероприятие прошло в Лос-Анжелесе в NeueHouse. Селена, которая исполняет одну из ролей в сериале, решила нарядиться в трикотажное платье бордового цвета с декольте.

Журналисты встретили Гомес на выходе из здания. Как пишет издание, актриса стала раздавать автографы своим поклонникам, а после ее сопроводили в автомобиль.

Корреспонденты восхитились внешним видом актрисы, а читатели издания выразили противоположную точку зрения. В комментариях под новостью они раскритиковали Гомес.

Некоторым не понравилось платье артистки, другие стали обвинять певицу в том, что она "запустила" себя, отмечая, что у нее имеются проблемы с лишним весом.

"Это платье выглядит ужасно в принципе. Ей срочно нужно сменить стилиста", "Ужаснейший наряд", "Боже, эта прическа и это платье, купи зеркало", "Это платье совсем тебе не подходит, а туфли только "подливают масло в огонь", "Похоже Селена набрала вес", " Платье совсем не смотрится не ее располневшей фигуре", "У меня бабушка одевается так же",- писали комментаторы.

Однако нашлись и те, кто заступился за актрису. Они пристыдили комментаторов, которые оскорбляют певицу из-за внешнего вида, отметив, что Селене приходится справляться с серьезными проблемами со здоровьем.

"Давайте не будем стыдить ее за внешний вид. Она борется с проблемами со здоровьем. В последнее время она действительно выглядит плохо, надеюсь у Селены все будет хорошо", "Идиоты, ей пересадили почку и лекарства так воздействуют на организм! Она все еще молодая и красивая женщина, так что прекращайте оскорблять ее", - поддержали Гомес читатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940154-kupi-zerkalo-selenu-gomes-raskritikovali-za-lishniy-ves/