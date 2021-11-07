10 фото оперной звезды, которую назвали "самой сексуальной певицей Италии"

Светлана Касьян. Фото: instagram.com/kasyan_svetlana

Российскую оперную певицу Светлану Касьян признали "самой сексуальной певицей Италии" по версии западного журнала "Лего".

Как пишет КП со слов Светланы, она узнала о своем новом титуле от журналистов.

"Новость очень неожиданная и, не скрою, приятная. Я безумно люблю эту страну (Италию - прим. ред.) и рада, что ее жители сумели оценить по достоинству все мои плюсы", - сказала изданию Касьян.

Отмечается, что со временем смущение певицы уменьшилось и она стала делиться с фанатами в Instagram более смелыми и откровенными фото, которые как бы демонстрируют, почему именно ее назвали "самой сексуальной певицей".

Подписчикам Касьян перемены в настроении певицы также пришлись по душе и в комментариях они принялись хвалить оперную диву за смелость, сексапильность и раскрепощенность.

Причем Касьян не стесняются хвалить сразу на трех языках: русском, английском и итальянском.

"Светочка - огонь!"; Годный контент"; "Красотка"; "Ангел", - написали поклонники дивы под постами.

Отмечается, что это уже не первый титул, которого Касьян добилась в Европе.

Ранее итальянские журналисты и критики уже писали о ней, как о лучшей исполнительнице арии "Тоски" Пуччини. Кроме того, певицу наградили рыцарским орденом Ватикана за заслуги в области искусства. Награду Светлане вручал лично Папа Римский Франциск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940114-10-foto-opernoy-zvezdy-kotoruyu-nazvali-samoy-seksualnoy-pevitsey-italii/