16-летняя дочь Моники Белуччи снялась в нижнем белье и восхитила фанатов

Дева Кассель. Фото: instagram.com/d.casseluxxi

Юная и прекрасная Дева Кассель поделилась кадрами в нижнем белье и очаровала поклонников, передает NUR.KZ.

16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя юная красавица Дева Кассель на своей странице в Instagram поделилась кадрами из новой пикантной фотосессии.

Начинающая модель обезоружила фанатов снимками, на которых она позирует в нижнем белье.

На фото девушка лежит в гамаке, в трусиках и в бюстгальтере коричневого цвета.

Также Дева снялась в стильном зеленом костюме, а затем в слегка обнажающем грудь красном лонгсливе.

Молодая манекенщица также добавила, что автор фотоснимков знает все ее лучшие ракурсы.

Поклонники пришли в восторг от увиденного и не поскупились на похвалу в комментариях.

Равнодушным не остался никто. Многие отметили, что наследница Моники Белуччи очень похожа на свою маму в юности: такие же густые черные волосы, темные глаза и алые губы.

Фанаты напророчили Деве головокружительную карьеру и прекрасное будущее, с такими внешними данными.

"Безупречная", "Шикарная девушка", "Ангелочек", "Очень похожа на маму", "Счастливая и красивая", "Очень хорошо", "С каждым годом все прекраснее", "Нежный цветок",

"Какая прекрасная", "Невозможно оторвать взгляд", "Расцвела", "Принцесса", "Королева красоты", "Нежность в каждом кадре", "Лучшие снимки", "Опасный вырез", "Еще всем нос утрет", "Будущая актриса и модель номер один", - отреагировали пользователи на разных языках мира.

К слову, нашлись и те, кто стал сравнивать 16-летнюю Деву с ее мамой в юности, в пользу последней.

Однако большая часть подписчиков уверены, что дочь Моники еще расцветет. Впрочем, и сейчас на юную красавицу приятно любоваться.

Как известно, Дева родилась в браке Моники Беллуччи с актером Венсаном Касселем. У пары есть также дочь Леони.

После развода актер вступил в брак с Тиной Кунаки. У них родилась дочь Амазони.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940095-16-letnyaya-doch-moniki-beluchchi-snyalas-v-nizhnem-bele-i-voshitila-fanatov/