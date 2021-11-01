Бузова с черепом, Галкин в образе вампира: как выглядели российские звезды на Хэллоуин

Валерия Чекалина с мужем. Фото: instagram.com/ler_chek

Хэллоуин - один из самых противоречивых праздников, отмечаемый в последний день октября накануне Дня всех святых. Он безумно нравится одним и неприемлем для других. Примерить страшные образы не против и представители российского шоу-бизнеса. Предлагаем посмотреть, какую фантазию проявили знаменитости в этом году.

Ольга Бузова

Эпатажная телеведущая Ольга Бузова не могла пропустить праздник.

"Кто я? Drama Queen или Паучиха. Решать вам", - написала она в Instagram, опубликовав фотографии (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики оставили свои отзывы.

"Ведьмочка", "Мне напомнило вдову", "Королева Козерогов", "Кем бы ни была, по-любому прекрасна", "Первое, что пришло в голову - паук черная вдова", - отметили они.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Максим Галкин

Юморист опубликовал видео, которое испугало некоторых его подписчиков и развеселило других. В роли вампира кое-кому Максим показался очень даже симпатичным.

"После вакцинации", "Граф Дракула. У вас и замок подходящий есть", "Пугалкин", "Такой образ вам совсем не идет", "Напугали, Максим", "Неожиданный образ, класс", "Покормите вампира уже. Ну что за люди на съемочной площадке!" - прокомментировали они.

Алена Водонаева

Телеведущая и журналистка Алена Водонаева испугала поклонников "болезненной" бледностью. Они отметили, что образ одного из персонажей семейки Аддамс получился убедительным.

"Прекрасный образ", "Обожаем "Семейку Аддамс","Я знаю теперь, какое платье хочу на вручение диплома", "Огонь, красотка", "Очень красивый образ", - заключили они.

Виктория Дайнеко

Еще одного представителя вымышленной семьи Аддамс воплотила в Хэллоуин певица Виктория Дайнеко. В образе Мортиши Аддамс артистка была великолепна.

"Какая круть! Обожаю Аддамсов", "Обалдеть! Я тебя не узнала", "Мортиша, любовь моя!", "Вика стильная всегда", "Хорошо замаскировалась!" - восторгались фанаты.

Анастасия Макеева

Актриса Анастасия Макеева поделилась очень страшным образом. Испуганные фанаты высоко оценили работу гримеров. А хейтеры принялись отпускать намешки.

"Истинное лицо без прикрас", "Настоящее ее лицо", "Это негатив никому ненужный, все это запретить надо, это все чуждо России", "Анастасия, Боже, не надо. Вы же такая милая и красивая. Вам доброта больше идет!", "Это слишком страшно!!!", "Жуть", - прокомментировали подписчики.

Наташа Королева и Архип Глушко

Пошалившая на праздник Наташа Королева подверглась критике недоброжелателей. Ну а фанаты остались в восторге от изобретательности и смелости певицы.

"Супер!!! Мои любимые!", "Офигеть, деревня из вас так и не выехала", "Нечем больше к себе привлечь внимание", "Ужас! Цирк уехал, клоуны остались, причем из фильма ужасов", - написали комментаторы.

Валерия Чекалина

Известная инстадива Валерия Чекалина с мужем поделились оригинальной фотосессией к Хэллоуину.

"А как вам такая парочка. Несмотря на то, что я беременная уж очень мне хотелось сделать такую фотку!!! Как видите, Артем не смог отказать. Просто чума! Согласны?" - отметила она в соцсети.

Кое-кто из фанатов заметил, что беременной женщине ни к чему привлекать негатив.

"Дьявола во чрево жены привлекаете", - написал подписчик.

Анна Чекалина

Блогер Анна Чекалина громко заявила о своем возвращении в соцсеть после небольшого перерыва.

"Если возвращаться в Инстаграм, то только с такой разрывной серией. Ура! Я вернулась!!! Как говорится, знай наших! Чекалины не сдаются никогда. И да, даже если нужно ради фотографии найти забор, залезть на него и перевернуться вниз головой, все равно сделаем!" - написала она на своей страничке. ⠀

Татьяна Кравченко

Звезда сериала "Сваты", 67-летняя актриса Татьяна Кравченко, поздравила с праздником Хэллоуин и выслушала критику в свой адрес.

"И вы туда же, не боитесь прогневить Бога?", "У нас в России своих праздников хватает, позитивных и светлых. Зачем нам этот мрак?" - написали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1939893-buzova-s-cherepom-galkin-v-obraze-vampira-kak-vyglyadeli-rossiyskie-zvezdy-na-hellouin/