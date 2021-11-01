"Где стыд?": Аружан Джазильбекова на подиуме в чулках смутила моралистов

Аружан Джазильбекова. Фото: instagram.com/arujazz

Отечественная актриса Аружан Джазильбекова шокировала поклонников, примерив новый для себя образ. Верные фанаты выразили ей свой восторг, а "уятмены" пристыдили за откровенность, передает NUR.KZ.

Аружан Джазильбекова блистала на вечере телеведущего и шоумена Абделя Мухтарова. Свое 35-летие шоумен решил отпраздновать в кругу друзей, устроив бал.

Аружан вышла на подиум с большими зелеными крыльями в смелом наряде, продемонстрировав стройную фигуру и длинные ноги.

"Птица высокого полета. Абдель, я никогда не забуду этот праздник! Viva la vida! Viva Abdel!" - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики прокомментировали фото и видео.

"Ты такая красотка! Глаз не оторвать", "Роскошная!", "Не ожидал увидеть крашиху в таком наряде", "Самая красивая девушка на свете", "Victoria's Secret, рядом не стоит! Круто, Аружан!", "Аружан, какая вы сногсшибательная", "Ох, мамка увидит, получишь", "Просто космос", - написали они.

Моралисты принялись стыдить за такой поступок. Они отметили, что не ожидали увидеть героиню полюбившегося фильма "Дорога к матери" в таком образе.

"Именно от вас такой образ не ждал", "Тоже думал, что далека от этого", "Казахам такое чуждо, где стыд?", "Возлагали большие надежды, что это такое?", "Я так понимаю современным девушкам и женщинам похвастаться нечем. Только обнажать свои тела", - возмутились блюстители нравственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1939878-gde-styd-aruzhan-dzhazilbekova-na-podiume-v-chulkah-smutila-moralistov/