"Полный натюрель": Дана Борисова показала фигуру без ретуши

Дана Борисова. Фото: instagram.com/ danaborisova_official

Известная телеведущая Дана Борисова решила показать свою фигуру без ретуши. Подписчики разделились во мнениях по поводу увиденного.

Несколько фотографий появились в Instagram теледивы. Дана решила показать разницу между обработанными и необработанными снимками, опубликовав в "карусели" два отретушированных снимка и один не не отредактированный.

"Ох, давненько я подобные фотки не выставляла! Если честно, то реально подзабыла, какие позы на снимке приличные, а какие уже нет. Фотошоп присутствует на первых двух фото, и только ноги! 3 и 4 фото полный натюрель" - написала Борисова.

Она решила узнать у подписчиков, какое фото им понравилось больше.

Не всем пришлось по вкусу фото без ретуши.

"Да, третье фото лишнее", "Ой, нет, я за фотошоп" ,"А на последней фото фотошопом расширила себя?", "При такой зарплате ножки можно и поухоженней" , - написали подписчики.

Тем не менее, большинство решило, что натуральное фото выглядит хорошо. Фанаты похвалили Дану за смелость, отметив, что на снимке без ретуши она выглядит не хуже.

"Прекрасная вы девочка!!! И фотошоп не нужен, все же прекрасно понимают, есть он или нет. С фотошопом все под копирку. А так вы индивидуальность", "Молодец что выставляешь натуральные фото! У нас у всех есть целлюлит, и это нормально", "Натуральное понравилось, женственная и аппетитная фигура!" - поддержали телеведущую в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1939785-polnyy-natyurel-dana-borisova-pokazala-figuru-bez-retushi/