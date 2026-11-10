Отмена концерта Владимира Преснякова в Астане: организаторы назвали причину

Концерт Владимира Преснякова, который должен был состояться 13 ноября в Астане, отменили. Об этом в соцсети сообщили организаторы данного мероприятия, передает NUR.KZ.

Организаторы обратились к зрителям с важным сообщением - в Астане в эту пятницу не будет концерта Преснякова.

"С сожалением сообщаем, что концерт Владимира Преснякова в Астане не состоится в ранее запланированную дату в связи с возникшими техническими обстоятельствами.

Мы искренне надеемся, что в будущем у нас появится возможность вернуться к этому событию и организовать долгожданную встречу с артистом для наших зрителей", - отмечено в сообщении.

Они принесли извинения за причиненные неудобства и поблагодарили фанатов артиста за понимание.

При этом организаторы заверили, что концерт исполнителя хитов "Странник" и "Стюардесса по имени Жанна" в Алматы состоится. Как и было запланировано он пройдет 14 ноября во Дворце Республики.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.