Отмена концерта Владимира Преснякова в Астане: организаторы назвали причину
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Концерт Владимира Преснякова, который должен был состояться 13 ноября в Астане, отменили. Об этом в соцсети сообщили организаторы данного мероприятия, передает NUR.KZ.
Организаторы обратились к зрителям с важным сообщением - в Астане в эту пятницу не будет концерта Преснякова.
"С сожалением сообщаем, что концерт Владимира Преснякова в Астане не состоится в ранее запланированную дату в связи с возникшими техническими обстоятельствами.
Мы искренне надеемся, что в будущем у нас появится возможность вернуться к этому событию и организовать долгожданную встречу с артистом для наших зрителей", - отмечено в сообщении.
Они принесли извинения за причиненные неудобства и поблагодарили фанатов артиста за понимание.
При этом организаторы заверили, что концерт исполнителя хитов "Странник" и "Стюардесса по имени Жанна" в Алматы состоится. Как и было запланировано он пройдет 14 ноября во Дворце Республики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2454753-otmena-koncerta-vladimira-presnyakova-v-astane-organizatory-nazvali-prichinu/
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