Димаш Кудайберген показал, как тепло его встретили в Мексике

Народный артист Казахстана, певец Димаш Кудайберген разместил в соцсети видео из Мексики, куда прилетел, чтобы дать сольный концерт в рамках мирового тура DIMENSIONS, передает NUR.KZ.

Димаш показал, как тепло его встретили в аэропорту в Мексике. Фанаты ожидали кумира из Казахстана с букетами цветов, плакатами, подарками.

В международном аэропорту имени Мануэля Крессенсио Рехона поклонники подготовили музыкальное приветствие - инструментальное трио исполнило песни великих композиторов Мексики.

"Привет, Мексика! Привет, Мерида! Спасибо за теплый прием. Мы готовимся к концертам, чувствуем большой прилив вдохновения", - написал он на испанском языке, добавив, что любит своих слушателей и ждет встречи с ними на концерте.

"Какая встреча. Удачи на концерте, Димаш!", "Добро пожаловать в Латинскую Америку", "Удачи, любовь моя! Мы ждем тебя в Чили", "Ты лучший, спасибо, что приехал!" - отреагировали фанаты.

Отметим, что 11 ноября на арене Foro GNP Seguros Димаш откроет латиноамериканскую часть нового тура DIMENSIONS.

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