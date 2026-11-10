Димаш Кудайберген показал, как тепло его встретили в Мексике
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Народный артист Казахстана, певец Димаш Кудайберген разместил в соцсети видео из Мексики, куда прилетел, чтобы дать сольный концерт в рамках мирового тура DIMENSIONS, передает NUR.KZ.
Димаш показал, как тепло его встретили в аэропорту в Мексике. Фанаты ожидали кумира из Казахстана с букетами цветов, плакатами, подарками.
В международном аэропорту имени Мануэля Крессенсио Рехона поклонники подготовили музыкальное приветствие - инструментальное трио исполнило песни великих композиторов Мексики.
"Привет, Мексика! Привет, Мерида! Спасибо за теплый прием. Мы готовимся к концертам, чувствуем большой прилив вдохновения", - написал он на испанском языке, добавив, что любит своих слушателей и ждет встречи с ними на концерте.
"Какая встреча. Удачи на концерте, Димаш!", "Добро пожаловать в Латинскую Америку", "Удачи, любовь моя! Мы ждем тебя в Чили", "Ты лучший, спасибо, что приехал!" - отреагировали фанаты.
Отметим, что 11 ноября на арене Foro GNP Seguros Димаш откроет латиноамериканскую часть нового тура DIMENSIONS.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2454657-dimash-kudaybergen-pokazal-kak-teplo-ego-vstretili-v-meksike/
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