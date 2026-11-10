Пол Маккартни стал долларовым миллиардером и занял третье место в списке богатейших музыкантов мира по версии Forbes

Британский музыкант Пол Маккартни официально вошел в клуб миллиардеров: журнал Forbes оценил его состояние в 1,4 миллиарда долларов, поставив на третье место среди музыкантов планеты, пишет Variety.

Легендарный британский музыкант, сооснователь и бывший участник группы The Beatles сэр Пол Маккартни официально пополнил ряды долларовых миллиардеров. Американский журнал Forbes оценил чистое состояние 84-летнего артиста приблизительно в 1,4 миллиарда долларов. Это финансовое достижение позволило знаменитому исполнителю занять третье место в общемировом рейтинге самых состоятельных музыкантов планеты. В списке богатейших представителей индустрии британский рокер уступает теперь только рэперу Джей-Зи с капиталом в 2,8 миллиарда долларов и поп-певице Тейлор Свифт, чье состояние оценивается в 2 миллиарда долларов.

Финансовый статус артиста редакция Forbes обнародовала в рамках запуска нового информационного бюллетеня "The Billie". Ключевыми источниками внушительного богатства музыканта аналитики назвали обширный каталог авторских прав на песни, масштабные доходы от регулярных мировых гастролей, продуманные юридические шаги по возврату интеллектуальной собственности, а также ценную коллекцию произведений искусства и элитную недвижимость.

Одним из наиболее прибыльных бизнес-активов экс-битла выступает независимая издательская компания MPL Communications, основанная им еще в 1969 году. Предприятие управляет правами на тысячи композиций, включая произведения сторонних мировых классиков, и оценивается экспертами минимум в 250 миллионов долларов. Дополнительно сотни миллионов долларов принесли артисту его аншлаговые турне последних десятилетий. Ранее Маккартни признавался в интервью, что творчество и коммерческий успех для него всегда гармонично сосуществовали, подчеркивая, что музыка для него остается любимой игрой, а не тяжелой рутиной.

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