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      Шеф-редактор

      Ариана Гранде впервые появилась на телевидении после объявления о перерыве в публичной карьере из-за критики

      Опубликовано:

      Ариана Гранде
      Ариана Гранде. Фото: Christopher Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images

      Поп-певица Ариана Гранде приняла участие в вечерней телепрограмме The Tonight Show с Джимми Фэллоном, прервав добровольный уход от публичности ради продвижения фильма "Focker-In-Law", пишет People.

      Американская исполнительница Ариана Гранде впервые появилась на телеэкранах после своего официального заявления о временном уходе от публичного внимания. 33-летняя поп-звезда неожиданно для зрителей стала гостьей воскресного выпуска популярной программы "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", который вышел в эфир 8 ноября. Артистка пришла в студию телеведущего Джимми Фэллона вместе со своими именитыми коллегами по съемочной площадке - 60-летним Беном Стиллером и 83-летним Робертом Де Ниро. Звездное трио посетило телепроект в рамках рекламной кампании предстоящей кинокомедии "Focker-In-Law", чей выход в широкий кинотеатральный прокат запланирован на 25 ноября.

      Поводом для появления гостей в эфире стали рассуждения ведущего о праздничном настроении и желании петь, после чего Гранде, Стиллер и Де Ниро исполнили для него композицию "O Christmas Tree", а также приняли участие в комедийном скетче "My Family's Money". В беседе с Фэллоном артистка призналась, что для нее было огромной честью получить приглашение в данный проект, отметив, что она моментально влюбилась в сценарий ленты.

      Решение отойти от публичной активности последовало после завершения гастрольного тура "Eternal Sunshine Tour", финальный концерт которого состоялся в Лондоне 1 сентября. Еще в августе официальный представитель знаменитости подтвердил журналистам, что певица берет заслуженную паузу из-за непрекращающегося и назойливого внимания общества к ее здоровью и внешности. Инсайдеры из окружения звезды подчеркивали, что ее концертные программы требуют колоссальных физических сил и высокой выносливости. Сама Гранде во время одного из выступлений заверяла поклонников, что данное решение не было спонтанным или импульсивным, а планировалось заранее. На фоне паузы в карьере артистка также отказалась от участия в постановке "Sunday in the Park with George" на Вест-Энде, где она должна была сыграть летом в Barbican Centre вместе с партнером по мюзиклу "Злая" Джонатаном Бейли.

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