Канье Уэст побил рекорд посещаемости рэп-концертов в США

Американский рэпер Канье Уэст установил исторический рекорд посещаемости рэп-концертов в США, продав 83 000 билетов на свое выступление в Далласе и заработав 18 миллионов долларов, пишет Aceshowbiz.

Американский музыкант Канье Уэст в очередной раз обновил рекорд посещаемости рэп-концертов на территории США, выступив на арене "AT&T Stadium" в городе Даллас, штат Техас. На грандиозное шоу исполнителя было реализовано впечатляющее количество билетов - 83 000 штук, а общая выручка от продажи входных квитков достигла внушительной отметки в 18 миллионов долларов. Данное масштабное выступление ознаменовало собой уже третий случай за текущий год, когда популярный артист официально превосходит высшую планку посещаемости сольных хип-хоп мероприятий в стране.

Концерт в Далласе состоялся 7 ноября и по числу зрителей превзошел предыдущее достижение Уэста, установленное им всего за неделю до этого в Хьюстоне. На техасском концерте недельной давности артист собрал 74 412 слушателей. Сама же череда рекордов началась еще в апреле на стадионе "SoFi Stadium" в Лос-Анджелесе. Прошедшее субботнее шоу запомнилось публике не только грандиозным масштабом, но и яркими номерами приглашенных звезд: на сцене появились давний соратник рэпера Кид Кади, а также знаменитая уроженка Далласа Эрика Баду.

Помимо череды триумфальных стадионных выступлений, Йе недавно отметился заметным возвращением в индустрию высокой моды после четырехлетнего перерыва. 4 ноября музыкант провел презентацию коллекции "Yeezy Season 01" в пространстве "Droam 1", новом флагманском магазине бренда в Лос-Анджелесе. Модный показ посетили супруга музыканта Бьянка Цензори и четверо детей артиста: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

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