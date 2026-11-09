"Просто завораживает": группа Ay Yola впечатлила фанатов своей версией песни "Нежность"

Участники популярной башкирской группы Ay Yola, чья песня Homay обошла хит Леди Гаги в мировом чарте, представили свою версию песни "Нежность". Фанаты оценили новинку, передает NUR.KZ.

Песня композитора Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова и Сергея Гребенникова, впервые прозвучавшая в исполнении Майи Кристалинской в 1965 году, обрела новое дыхание.

Группа Ay Yola записала свою версию легендарной песни, приурочив к двум юбилеям, - в этом году исполняется 65 лет со дня первого полета человека в космос и 60 лет с момента выхода "Нежности" на пластинке.

"Для нас особенно ценно, что одной из первых нашу "Нежность" еще до официальной премьеры услышала сама Александра Николаевна Пахмутова.

Работая над своей версией, мы понимали, какая ответственность лежит на нас. Нам хотелось сохранить все, за что эту песню любят уже столько лет, и при этом привнести в нее наше звучание, соединив современные музыкальные элементы с башкирскими национальными инструментами", - отмечено в публикации.

Артисты выразили надежду, что песня в их исполнении найдет отклик в сердцах слушателей. Фанаты поздравили группу с премьерой и высоко оценили работу.

"Гордость за вас. Вы такие крутые", "Невероятные мурашки пробегают при прослушивании. Восхитительно, проникновенно", "Очень нежная и красивая работа - голос, подача и визуал просто завораживают", - пишут в Сети.

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