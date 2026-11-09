Тройной триумф: песни Крутого и Alex Lim получили платиновый статус

Российский композитор Игорь Крутой и казахстанский исполнитель Alex Lim рассказали о новых достижениях - сразу три их композиции получили платиновый статус, передает NUR.KZ.

Казахстанский певец рассказала фанатам, что у него и маэстро есть повод для радости.

"Наши совместные песни "Целый мир", "Неземная" и "Отпусти меня", выпущенные на музыкальном лейбле Fenix Music, получили платиновый статус.

Конечно, для любого музыканта такие награды очень приятны. Но самое главное - понимать, что песни, в которые мы вкладываем столько сил, времени и души, находят отклик в ваших сердцах", - отметил артист.

Alex Lim поблагодарил слушателей за поддержку.

"Спасибо всем, кто слушает нашу музыку, делится ею с близкими, приходит на концерты и поддерживает наше творчество", - написал он и добавил, что меломанов ждет еще много интересного.

"Все композиции спеты с душой, артистизмом и с чувством. Песни, в которых есть смысл и глубина", "Поздравляю вас, наши дорогие! Игорь Яковлевич с Алексом проделали отличную работу! В дальнейшем больших успехов и новых творений!", "Наши поздравления из Германии! Саша - гордость наша! Таких высот достиг! Отдельное спасибо Игорю Крутому!" - гласят комментарии пользователей Сети.

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