Дени Вильнев пошутил о раскрытии имени нового Джеймса Бонда

Режиссер Дени Вильнев во время чествования на гала-вечере музея LACMA в Лос-Анджелесе пошутил со сцены о раскрытии имени следующего агента 007 и рассказал о пробах актеров на культовую роль, пишет Variety.

Канадский режиссер Дени Вильнев стал одним из главных героев 15-го ежегодного вечера Art+Film Gala в Музее искусств округа Лос-Анджелес (LACMA), спонсируемого модным домом Gucci. Во время торжественной речи кинематографист, готовящийся снять новую часть шпионской франшизы об агенте 007 для киностудии Amazon MGM Studios, решил разыграть присутствующих гостей и заявил, что готов прямо сейчас раскрыть имя нового исполнителя роли Джеймса Бонда.

Постановщик прервал свое объявление на полуслове, с улыбкой заметив со сцены, что у продюсера Эми Паскаль в зале едва не случился сердечный приступ. Шутка оставила зрителей без конкретного имени, однако еще на ковровой дорожке перед началом церемонии Вильнев подтвердил журналистам издания Variety, что кастинг идет полным ходом, а сам он получает огромное удовольствие от процесса отбора и проведения экранных проб с претендентами на роль британского спецагента.

Поисками нового лица шпионской киносаги студия активно занимается совместно с известным директором по кастингу Ниной Голд. Сценарий к будущей картине пишет Стивен Найт, который уже подготовил первый черновой вариант текста. Создатели проекта подчеркивают, что предстоящий фильм не станет прямым сюжетным продолжением ленты "Не время умирать", а ознаменует полный перезапуск франшизы.

Помимо Дени Вильнева, сопредседателями гала-вечера традиционно выступили актер Леонардо Ди Каприо и попечитель музея Ева Чоу, а второй почетной награды за вклад в искусство удостоилась художница Вия Целминьш. Все средства от мероприятия будут направлены на финансирование кинопрограмм и выставок LACMA.

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