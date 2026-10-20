"Две звезды": Макпал Жунусова поприветствовала Юлдуз Усманову в Алматы

Макпал Жунусова показала теплое видео с Юлдуз Усмановой, снятое в гримерной. Народная артистка Узбекистана накануне дала большой концерт в Алматы, передает NUR.KZ.

Народная артистка Казахстана пришла поприветствовать свою подругу и коллегу по сцене, народную артистку Узбекистана Юлдуз Усманову, которая приехала с гастролями в нашу страну.

19 октября она с аншлагом провела концерт во Дворце Республики Алматы. Перед началом концерта Макпал Жунусова с большим букетом цветов зашла к ней в гримерную.

Макпал Жунусова и Юлдуз Усманова, как оказалось, дружат уже много лет. К слову, певицы еще и ровесницы.

Теплое видео их встречи умилило поклонников их творчества.

"Две легенды. Примадонны узбекской и казахской эстрады", "Звезды двух стран. Прекрасные певицы", "Мы ждем ваш дуэт", "Вау, две звезды!" - отметили в Сети.

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