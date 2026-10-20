Майкл Дуглас просил Marvel "убить" его персонажа во франшизе "Человек-муравей"

Американский актер Майкл Дуглас признался, что хотел завершить работу в киновселенной Marvel еще после второго фильма о Человеке-муравье, но студия отказалась "убивать" его героя, пишет People.

Обладатель премии "Оскар" сыграл ученого Хэнка Пима в трех фильмах франшизы. В интервью подкасту Happy Sad Confused актер рассказал, что согласился на роль из любопытства. Ему хотелось попробовать себя в проекте с использованием зеленого экрана и визуальных эффектов. По словам актера, работа оказалась сложнее, чем он предполагал.

После выхода второй части "Человек-муравей и Оса" в 2018 году Дуглас попросил создателей прописать гибель его персонажа в сюжете, чтобы выйти из проекта. Однако руководство студии Marvel не согласилось отпустить актера и сохранило его героя для третьего фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

Дуглас с юмором отметил, что выбраться из киновселенной Marvel после подписания контракта оказывается гораздо сложнее, чем попасть в нее. Актер добавил, что несмотря на сложность съемок, он с большим уважением относится к коллегам по площадке и исполнителю главной роли Полу Радду.

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