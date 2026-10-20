Кайли Дженнер вышла на сцену в драгоценном бюстгальтере за 50 миллионов долларов

Актер эмоционально отреагировал на дефиле своей возлюбленной в драгоценном бюстгальтере за 50 миллионов долларов, пишет Entertaiment weekly.

Американский актер Тимоти Шаламе посетил показ Victoria's Secret Fashion Show 2026 в Лос-Анджелесе, чтобы поддержать свою девушку Кайли Дженнер. Бизнесвумен и звезда реалити-шоу впервые вышла на подиум знаменитого бельевого бренда, став первой знаменитостью не из числа традиционных "ангелов" марки, которой доверили представить драгоценный Fantasy Bra. Актер следил за дефиле из первого ряда в компании матери Кайли, Крис Дженнер, и ее партнера Кори Гэмбла.

30-летний Шаламе не скрывал своих эмоций: в объективы камер попало, как он радостно улыбался, аплодировал и восторженно поддерживал возлюбленную во время ее выхода. Для своего показа Кайли Дженнер продемонстрировала эксклюзивный бюстгальтер стоимостью 50 миллионов долларов, созданный из золота и 4410 натуральных бриллиантов, включая центральный камень весом более 75 карат. На создание изделия у мастеров ушло более 1000 часов работы.

Появление пары на мероприятии привлекло повышенное внимание публики и социальных сетей. Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе состоят в отношениях с 2023 года, однако редко появляются вместе на публичных мероприятиях. Поддержка актера на дебютном показе стала очередным подтверждением прочности их союза. В скором времени Шаламе предстоит вернуть внимание прессы к собственным проектам перед премьерой фильма "Дюна: Часть третья".

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