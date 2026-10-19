Казахстанец Айсултан Сеитов стал режиссером клипа популярного рэпера A$AP Rocky
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Американский рэпер A$AP Rocky выпустил видео на свой новый трек "Shroom Clouds". Одним из режиссеров клипа стал казахстанец Айсултан Сеитов, передает NUR.KZ.
На YouTube-канале популярного рэпера A$AP Rocky опубликовано официальное видео на его новый сингл "Shroom Clouds". Одним из режиссеров видео стал казахстанец Айсултан Сеитов.
Информация об этом размещена как в финальных титрах, так и в описании к видео. Там указано, что сам рэпер вместе с Сеитовым и Пьетро Бис Биазией стали режиссерами клипа.
Информацию о сотрудничестве подтвердил и Айсултан Сеитов, разместив на своей странице в Instagram фото с рэпером.
Ранее мы писали, что A$AP Rocky (Раким Ателастон Майерс) - это известный американский рэпер из Гарлема, прошедший путь от уличного исполнителя до мировой звезды.
Он выпустил несколько успешных альбомов, включая дебютный "Long. Live. A$AP" в 2013 году, и продолжает экспериментировать со звучанием. Помимо музыки, A$AP Rocky известен своим влиянием в мире моды, сотрудничеством с дизайнерами, а также личной жизнью - он состоит в отношениях с певицей Рианной, с которой воспитывает детей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2444751-kazahstanec-aysultan-seitov-stal-rezhisserom-klipa-populyarnogo-repera-a-ap-rocky/
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