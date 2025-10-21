Мади Рымбаев и Нурмухамед Сатен порадовали фанатов музыкальной новинкой
Отечественный исполнитель Мади Рымбаев, сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, представил тизер новой песни, которую исполнил не один, передает NUR.KZ.
Мади Рымбаев и Нурмухамед Сатен записали совместный трек под названием IZDEME, в переводе с казахского - "Не ищи".
Молодые люди отметили, что премьера сингла состоится на днях - 24 октября. Они выпустили первый тизер, который фанаты оценили достаточно высоко.
Для съемок были выбраны красивые локации Алматы. Осенний вайб хорошо передается через атмосферу видео.
Меломаны оценили тизер и заявили, что будут ждать премьеру с нетерпением.
"Уау, ждем", "Крутые сниппеты делаете, конечно", "Какая красота! Атмосфера", "Комбо красавцев. Ждем!", "Тигры", "На репите", - пишут комментаторы в Сети.
Ранее сын Розы Рымбаевой удивил новым клипом.
