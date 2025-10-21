"Вау, новый хит!": "казахский Шатунов" сообщил о скором выходе песни о любви
Опубликовано:
Казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, известный как Jazzdauren, представил отрывок новой песни, которая пришлась по душе его поклонникам, передает NUR.KZ.
Новая песня называется "Осенний дождь". Она про любовь, разлуку и грусть.
"Скоро", - лаконично подписал Jazzdauren видео.
На кадрах певец запечатлелся на фоне осенних деревьев, покрытых оранжево-желтой листвой.
Поклонники творчества молодого певца вновь сравнили его манеру исполнения с Юрой Шатуновым. Они отметили, что будут с нетерпением ждать выхода в свет музыкальной новинки.
"Казахстанский Шатунов", "Да, верно говорите, горлом, как у Шатунова, классный парень", "Красавчик", "Вау, новый хит! Голос красивый", "Как рада тебя слышать. Песня супер. Исполнение безупречное. Умница! Не похож ни на кого. У тебя есть какая-то изюминка", - отреагировали фанаты.
Недавно "Казахский Шатунов" вновь зажег на шоу Малахова.
