"Вау, новый хит!": "казахский Шатунов" сообщил о скором выходе песни о любви

Казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, известный как Jazzdauren, представил отрывок новой песни, которая пришлась по душе его поклонникам, передает NUR.KZ.

Новая песня называется "Осенний дождь". Она про любовь, разлуку и грусть.

"Скоро", - лаконично подписал Jazzdauren видео.

На кадрах певец запечатлелся на фоне осенних деревьев, покрытых оранжево-желтой листвой.

Поклонники творчества молодого певца вновь сравнили его манеру исполнения с Юрой Шатуновым. Они отметили, что будут с нетерпением ждать выхода в свет музыкальной новинки.

"Казахстанский Шатунов", "Да, верно говорите, горлом, как у Шатунова, классный парень", "Красавчик", "Вау, новый хит! Голос красивый", "Как рада тебя слышать. Песня супер. Исполнение безупречное. Умница! Не похож ни на кого. У тебя есть какая-то изюминка", - отреагировали фанаты.

Недавно "Казахский Шатунов" вновь зажег на шоу Малахова.

