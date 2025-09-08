"Казахский Шатунов" вновь зажег на шоу Малахова (видео)
Опубликовано:
Казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, известный как Jazzdauren, вновь побывал на шоу Андрея Малахова. Выпуск был посвящен памяти Юры Шатунова, передает NUR.KZ.
Шоу Малахова было посвящено творчеству Шатунова в день его рождения. Певец появился на свет 6 сентября 1973 года, в этом году ему исполнилось бы 52.
Выпуск открыл Жасдаурен Аблаев с композицией "Песни на кассете". Парень сумел зажечь публику так, что все присутствующие пустились в пляс.
Казахстанскому исполнителю подарили кассеты с записью хитов, перечисленных им в своей песне. Затем он исполнил песню "Детство" из репертуара Шатунова.
"Жасдаурена называют казахским Шатуновым", - представил Андрей Малахов молодого исполнителя вдове Юрия.
"Хитмейкер просто, что ни песня, то хит", - отметили сидящие в студии гости.
"Это шедевр, какой голос, молодец, успехов и процветания", "Какие песни у него классные, в душу западают конкретно. Молодец, парнишка!", "Его песни возвращают нас в те года, "где ты был молодой и я молода", "Очень красивый голос! А глаза какие добрые!" - отметили в Сети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2283519-kazahskiy-shatunov-vnov-zazheg-na-shou-malahova-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах