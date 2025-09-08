"Казахский Шатунов" вновь зажег на шоу Малахова (видео)

Казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, известный как Jazzdauren, вновь побывал на шоу Андрея Малахова. Выпуск был посвящен памяти Юры Шатунова, передает NUR.KZ.

Шоу Малахова было посвящено творчеству Шатунова в день его рождения. Певец появился на свет 6 сентября 1973 года, в этом году ему исполнилось бы 52.

Выпуск открыл Жасдаурен Аблаев с композицией "Песни на кассете". Парень сумел зажечь публику так, что все присутствующие пустились в пляс.

Казахстанскому исполнителю подарили кассеты с записью хитов, перечисленных им в своей песне. Затем он исполнил песню "Детство" из репертуара Шатунова.

"Жасдаурена называют казахским Шатуновым", - представил Андрей Малахов молодого исполнителя вдове Юрия.

"Хитмейкер просто, что ни песня, то хит", - отметили сидящие в студии гости.

"Это шедевр, какой голос, молодец, успехов и процветания", "Какие песни у него классные, в душу западают конкретно. Молодец, парнишка!", "Его песни возвращают нас в те года, "где ты был молодой и я молода", "Очень красивый голос! А глаза какие добрые!" - отметили в Сети.

