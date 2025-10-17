"Настоящая музыка живет в сердцах": Димаш поздравил Крутого с премьерой песни

Народный артист Казахстана, отечественный исполнитель Димаш Кудайберген поздравил известного композитора Игоря Крутого с премьерой романтической песни, передает NUR.KZ.

Крутой представил премьеру песни "Зонтик".

"Поздравляю от всей души Игоря Яковлевича Крутого с выходом новой песни! Настоящая музыка всегда живет в сердцах. Dears, давайте поддержим премьеру", - написал Димаш.

Игорь Крутой поблагодарил казахстанского артиста.

"Спасибо за поддержку, дорогой Димашик! Еще раз с Победой на других континентах!" - отметил маэстро.

"Как всегда, очень красивая композиция! Обязательно поддержим, и непременно будет на нашем радио!" - написали поклонники Димаша из Латвии.

"Какой хороший пост, спасибо за поддержку нашего любимого Игоря Яковлевича. А мы уже слушаем. Очень трогательная песня", "Красивая мелодия и слова чудесные!", "Димаш, жаным, ты согрел нам сердце этим чудесным постом, спасибо, родной наш", - отреагировали фанаты Димаша.

Мы также писали, что собравшего аншлаги на концертах в США и Мексике Димаша поздравил Крутой.

