Собравшего аншлаги на концертах в США и Мексике Димаша поздравил Крутой
Опубликовано:
Российский композитор Игорь Крутой поздравил казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена с аншлагами на сольных концертах в Мехико и Нью-Йорке, передает NUR.KZ.
Крутой разместил новую публикацию в Instagram.
"Буду капелькой дождя, чтоб вечно целовать тебя". Уже 17 октября покажу вам свою новую песню "Зонтик", - презентовал отрывок из новой песни композитор.
Под видео набралось множество комментариев. Фанаты поздравили Крутого с музыкальной новинкой. В их числе был и Димаш Кудайберген, в репертуаре которого есть песни Крутого. Он оставил три "огонька".
"Поздравляю, Димашик, с такими аншлагами!!!" - написал в ответ Крутой.
"У Вас с Димашиком правильные ценности - ваши семьи. Рядом с вами счастливая жена и дети, с Димашем тоже даже бабушка рядом, поэтому ваше творчество имеет такой колоссальный и долгосрочный успех", - заключили пользователи соцсети.
Напомним, 5 октября Димаш Кудайберген дал сольный концерт в Нью-Йорке, а 8 и 10 октября - в Мехико.
