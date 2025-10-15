Димаш Кудайберген выступил в Алматы и представил свою авторскую песню
Народный артист Казахстана, известный певец Димаш Кудайберген выступил на Almaty Open АТР 250. Он представил новую песню и исполнил полюбившиеся хиты, передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.
Накануне в ледовом дворце Almaty Arena на одном из больших теннисных турниров серии АТР 250 Димаш Кудайберген исполнил песни авторов из Франции и США, Турции и Казахстана.
Певец также является композитором некоторых своих песен. В Алматы он представил свое новое музыкальное произведение "Самғау" на казахском языке.
Эту песню Димаш впервые исполнил на своем шоу в США на известной площадке Madison Square Garden 5 октября. А после дважды на концертах в Мехико.
"Самғау" - это посвящение народу от сокола, взлетающего в небо, раскрывающего объятия всему миру.
Зрители дождались и полюбившуюся песню "Тау ішінде", а также композицию "Weekend" турецкого диджея Бурака Йетера и "Love’s not over yet" Уолтера Афанасьева.
На вопрос, за кого из теннисистов он болеет, Димаш дал такой ответ.
"Я болею за каждого, кто выходит под флагом Казахстана", - отметил он.
Мы также писали, что собравшего аншлаги на концертах в США и Мексике Димаша поздравил Крутой.
