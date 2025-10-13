"Настоящий шквал эмоций": Димаш поблагодарил поклонников после концертов в Мехико
Казахстанский певец Димаш Кудайберген провел два грандиозных концерта в Мехико. Артист разместил видео со второго концерта и поблагодарил поклонников за теплый прием, передает NUR.KZ.
8 и 10 октября Димаш Кудайберген провел два сольных концерта в Мехико. Первый - на крупной площадке Auditorio Nacional, второй - на арене Palacio de los Deportes.
Отметим, что билеты на его шоу были распроданы всего за 40 минут, второй концерт состоялся по просьбам фанатов, билеты на него разлетелись за рекордные 8 минут.
"Спасибо, друзья. Вы потрясающие. Stranger. Мексика. День второй", - отметил он.
"Оба концерта были отличными, и я наслаждался по полной! Не могу дождаться встречи с тобой снова в Барселоне и Лондоне", "Это был настоящий шквал эмоций. Спасибо Мексике за теплый прием. Спасибо всем, кто приехал на концерт. Даже находясь по ту сторону экрана, каждый чувствовал любовь и энергетику", "Вы с поклонниками творили настоящее волшебство в Мексике", - заявили поклонники Димаша в соцсети.
