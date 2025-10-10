"Завораживающая красота и добросердечные люди": звезда "Бригады" об Алматы и его жителях

Российская актриса Екатерина Гусева, звезда сериала "Бригада", фильмов "Есенин", "Аманат", показала кадры из Алматы, где сейчас снимается в кино, передает NUR.KZ.

Гусева разместила в соцсети прекрасные кадры, снятые в горах. В Алматы российская актриса приехала впервые, чтобы сняться в фильме известного казахстанского режиссера.

"На "Казахфильме" режиссер Акан Сатаев экранизирует комедию Гоголя "Ревизор"! Выдался выходной денек, и я бегом в горы!" - написала она.

Звезда "Бригады" отметила, что счастлива быть здесь.

"Медеу посетила впервые! Завораживающая красота!" - поделилась она впечатлениями.

"И работа, и отдых - супер", "Рада видеть вас в нашем Казахстане! Доброго времяпровождения", "Попробуйте алматинские яблоки - апорт, бешбармак по умолчанию", "Рады, что вы в Алматы, у нас прекрасный город и замечательные люди", - написали ей в соцсети.

"Добросердечные люди, это правда! Очень радушные! Так приятно!" - заключила она.

Ранее Андрей Мерзликин, звезда "Бумера", рассказал о поездке на Чарын.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.