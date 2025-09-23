"Казахстан удивителен!": звезда "Бумера" рассказал о поездке на Чарын
Опубликовано:
52-летний российский актер, заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин приехал в Казахстан и побывал на Чарынском каньоне, получив массу впечатлений, передает NUR.KZ.
Фото с поездки на Чарын Мерзликин разместил в своем Instagram. Он побывал там вместе с казахстанским продюсером и актером Гайдаром Гильмановым.
"Шарын шатқалы. Charyn canyon. С Гайдаром Гильмановым посетили Чарын. Выходной день как марсианские хроники под палящим солнцем. Казахстан удивителен!" - написал российский актер.
Фанаты Мерзликина из Казахстана и России отреагировали на публикацию.
"Какие красивые места!", "Очень рады, что сейчас вы в Казахстане! Ждем очередной фильм с вашим участием", "Привет вам из Алматы! Любим вас", "Рада что вы увидели эту красоту! У нас много красивых мест. Природа шикарная", "То чувство, когда твой любимый актер в твоих любимых местах гуляет", "Как прекрасно видеть вас в таком величественном месте, Чарынский каньон потрясающий!", "Надеюсь, вы видели Кайынды? Кольсай? Там тоже красиво! Большое Алматинское озеро?", "Приезжайте в Караганду", - написали фанаты.
