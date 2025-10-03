RaiM объявил о концертном туре по Казахстану и России

Казахстанский певец Райымбек Бактыгереев, известный как RaiM, объявил о своем гастрольном туре по городам Казахстана и России, который стартует 1 ноября, передает NUR.KZ.

Райымбек выложил афишу концертов - 1 ноября его гастрольный тур стартует в Костанае, певец планирует также выступить в Кокшетау, Павлодаре и Усть-Каменогорске, а после и в других городах Казахстана.

В начале декабря певец отправится в Россию и даст концерты в Астрахани, Волгограде и Самаре. Поклонников порадовало известие о предстоящем туре, но некоторые расстроились, что в этом списке нет их городов.

"В эту холодную погоду это будет самый теплый тур. Всех обнял, всех ждем", "О, это будут прекрасные концерты", "А Алматы где?", "Астана?", "Почему нет Алматы?", "Туркестана нет", "А как же Караганда?", "Темиртау?" - пишут поклонники творчества RaiM в соцсети.

Недавно RaiM растрогал Ерке, исполнив вместе со зрителями ее песню на стадионе в Актобе.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.