      RaiM объявил о концертном туре по Казахстану и России

      Опубликовано:

      RaiM
      RaiM. Фото: instagram.com/raimusican

      Казахстанский певец Райымбек Бактыгереев, известный как RaiM, объявил о своем гастрольном туре по городам Казахстана и России, который стартует 1 ноября, передает NUR.KZ.

      Райымбек выложил афишу концертов - 1 ноября его гастрольный тур стартует в Костанае, певец планирует также выступить в Кокшетау, Павлодаре и Усть-Каменогорске, а после и в других городах Казахстана.

      В начале декабря певец отправится в Россию и даст концерты в Астрахани, Волгограде и Самаре. Поклонников порадовало известие о предстоящем туре, но некоторые расстроились, что в этом списке нет их городов.

      "В эту холодную погоду это будет самый теплый тур. Всех обнял, всех ждем", "О, это будут прекрасные концерты", "А Алматы где?", "Астана?", "Почему нет Алматы?", "Туркестана нет", "А как же Караганда?", "Темиртау?" - пишут поклонники творчества RaiM в соцсети.

      Недавно RaiM растрогал Ерке, исполнив вместе со зрителями ее песню на стадионе в Актобе.

