Димаша Кудайбергена тепло встретили фанаты в аэропорту Нью-Йорка

Народный артист Казахстана, певец Димаш Кудайберген прилетел в Нью-Йорк, где даст свой сольный концерт. Поклонники тепло встретили его в аэропорту, передает NUR.KZ.

5 октября Димаш даст сольный концерт Stranger на площадке Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поклонники его творчества тепло приветствовали артиста по прибытии в международный аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке.

Видео встречи появилось на страничке Димаша в Instagram. Фанаты пришли приветствовать любимого певца с цветами, подарками, плакатами и были рады получить его автограф. Встретить Димаша в аэропорту пришли даже самые маленькие его зрители.

"Спасибо за теплый прием", - написал он.

"Что есть между нами? Кроме океана и неизвестности. Твой голос! С нетерпением жду грандиозное шоу", "Аэропорт Нью-Йорка в этот вечер увидел море любви и радостных возгласов с именем Димаш", "Эти кадры доказательство, как везде любят и ждут Димаша, который, несмотря на усталость, с удовольствием уделил всем внимание и разделил их радость. Поэтому мы все его так любим", "Весь мир любит, ждет и готовится к встрече со своим невероятным кумиром! Прекрасного концерта в Нью-Йорке!" - написали его фанаты в соцсети.

Напомним, Димаш Кудайберген пригласил поклонников спеть гимн Казахстана на Madison Square в Нью-Йорке.

