Димаш Кудайберген пригласил поклонников спеть гимн Казахстана на Madison Square в Нью-Йорке

Димаш Кудайберген даст сольный концерт Stranger на площадке Madison Square Garden в Нью-Йорке 5 октября, где споет также гимн и призывает поклонников присоединиться к исполнению, передает NUR.KZ.

Пост казахстанский певец опубликовал в Instagram-аккаунте. В нем он и сообщил, что 5 октября выступит на Madison Square Garden в Нью-Йорке.

"Дорогие друзья, 5 октября в Madison Square Garden мы будем представлять Казахстан перед всем миром. В этот особенный вечер я хочу пригласить вас присоединиться ко мне и спеть гимн нашей Родины.

Для меня вы не просто зрители, а близкие друзья Казахстана.

Пусть гимн звучит в сердце Америки как символ нашей гордости, дружбы народов и нашего единства", - отметил певец в посте.

Ниже в посте приводится припев из казахстанского гимна.

В мае этого года стало известно, что в октябре Димаш Кудайберген даст сольный концерт Stranger на легендарной площадке Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Отметим, что в декабре 2019 года Димаш с триумфом выступил в Barclays Center в Нью-Йорке, собрав аншлаг и объединив тысячи поклонников из 63 стран на шоу Arnau Tour Envoy.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.