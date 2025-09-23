"Я посвящаю жизнь казахской музыке": Amre написал пост в соцсети после "Интервидения"

Казахстанский исполнитель Ернар Садирбаев, известный на сцене как Amre, поблагодарил всех, кто поддерживал и болел за него на конкурсе "Интервидение", передает NUR.KZ.

Новый пост Ернар написал в Instagram. Он занял седьмое место на конкурсе.

"Я в себя верил и верю сейчас. В начале песни, когда я лежал на земле, дым немного душил, но в остальном, все прошло так, как задумано.

Главной целью моего участия в проекте было ознакомить всех с культурой Казахстана и достойно представить свою страну.

Я буду служить казахской музыке и искусству и посвящаю им свою жизнь. Всем моим соотечественникам спасибо", - написал он.

Он также выразил благодарность членам жюри за высокие оценки. И поздравил народ Вьетнама с главной победой их артиста.

А также выразил признательность Аиде Балаевой за оказанную поддержку. В своей публикации в соцсети министр отметила высокий уровень мастерства певца и подчеркнула, что исход одного состязания не может определить масштаб его таланта.

Amre добавил, что пока еще находится в России и принимает участие в другом конкурсе.

Ранее мы писали, что конкурсанта для участия в российском аналоге "Евровидения" выбрали в Казахстане - нашу страну представил Амре и восьмилетняя Жасмин. О результатах конкурса можно узнать здесь.

