Объявлены победители телепремии "Эмми - 2025"

В Лос-Анджелесе в ночь на 15 сентября состоялась 77 церемония вручения телевизионной премии "Эмми". Названы лучшие сериалы, актеры и самый юный лауреат в истории, получивший премию в возрасте 15 лет.

Как сообщает DW, в Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения премии "Эмми" за достижения в области телевизионных искусств. Лучшим драматическим сериалом в воскресенье, 14 сентября, назван "Больница Питт" (The Pitt). Действие сериала из 15 эпизодов разворачивается в отделении неотложной помощи вымышленной больницы Питтсбурга.

Лучшим комедийным сериалом объявлена снятая в Голливуде "Киностудия" (The Studio), лучшим мини-сериалом - британский "Переходный возраст" (Adolescence), рассказывающий историю убийства девочки-подростка одноклассником в четырех сериях, в каждой из которых преступление представлено из другой перспективы.

Победители актерских номинаций

Лучшим драматическим актером стал Ноа Уайли, сыгравший в "Больнице Питт". В номинации "Лучшая актриса драматического сериала" победила Бритт Лауэр ("Разделение", Severance). Лучшим актером комедийного сериала назван Сет Роген, сыгравший в "Киностудии", лучшей актрисой - Джин Смарт ("Хитрости", Hacks).

Победителем в номинации "Лучший актер мини-сериала" признан Стивен Грэм из "Переходного возраста", в аналогичной женской категории победила Кристин Милиоти ("Пингвин", The Penguin).

Сатирический сериал "Киностудия" получил за дебютный сезон в общей сложности 13 наград "Эмми", что стало новым рекордом для комедийного сериала. Сет Роген, сыгравший в нем недавно назначенного главу крупной киностудии, получил четыре статуэтки "Эмми" - как актер комедийного сериала, сценарист, режиссер комедийного сериала и продюсер. В сериале снялось множество звезд, которые играют самих себя в гостевых ролях, в том числе Мартин Скорсезе, Зак Эфрон и Шарлиз Терон.

Самый юный лауреат в истории - 15-летний Оуэн Купер

Самым юным лауреатом "Эмми" за всю историю стал 15-летний Оуэн Купер, получивший премию в номинации "Лучший актер второго плана в мини-сериале". Купер сыграл 13-летнего убийцу в "Переходном возрасте", удостоенном в общей сложности восьми наградами.

Добавим, с полным списком лауреатов кинопремии можно ознакомиться на официальном сайте "Эмми".

Напомним, в прошлом году лучшим драматическим сериалом года по версии организаторов телевизионной премии "Эмми" стал сериал "Сегун". Он номинировался в 25 категориях, и получил 18 наград на церемонии в Лос-Анджелесе.

