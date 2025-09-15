Объявлены победители телепремии "Эмми - 2025"

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами
      Юлия Павлова
      Юлия Павлова
      Бывший сотрудник

      Объявлены победители телепремии "Эмми - 2025"

      Опубликовано:

      Заставка "Эмми"
      Заставка "Эмми". Кадр из видео: YouTube/Television Academy

      В Лос-Анджелесе в ночь на 15 сентября состоялась 77 церемония вручения телевизионной премии "Эмми". Названы лучшие сериалы, актеры и самый юный лауреат в истории, получивший премию в возрасте 15 лет.

      Как сообщает DW, в Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения премии "Эмми" за достижения в области телевизионных искусств. Лучшим драматическим сериалом в воскресенье, 14 сентября, назван "Больница Питт" (The Pitt). Действие сериала из 15 эпизодов разворачивается в отделении неотложной помощи вымышленной больницы Питтсбурга.

      Лучшим комедийным сериалом объявлена снятая в Голливуде "Киностудия" (The Studio), лучшим мини-сериалом - британский "Переходный возраст" (Adolescence), рассказывающий историю убийства девочки-подростка одноклассником в четырех сериях, в каждой из которых преступление представлено из другой перспективы.

      Победители актерских номинаций

      Лучшим драматическим актером стал Ноа Уайли, сыгравший в "Больнице Питт". В номинации "Лучшая актриса драматического сериала" победила Бритт Лауэр ("Разделение", Severance). Лучшим актером комедийного сериала назван Сет Роген, сыгравший в "Киностудии", лучшей актрисой - Джин Смарт ("Хитрости", Hacks).

      Победителем в номинации "Лучший актер мини-сериала" признан Стивен Грэм из "Переходного возраста", в аналогичной женской категории победила Кристин Милиоти ("Пингвин", The Penguin).

      Сатирический сериал "Киностудия" получил за дебютный сезон в общей сложности 13 наград "Эмми", что стало новым рекордом для комедийного сериала. Сет Роген, сыгравший в нем недавно назначенного главу крупной киностудии, получил четыре статуэтки "Эмми" - как актер комедийного сериала, сценарист, режиссер комедийного сериала и продюсер. В сериале снялось множество звезд, которые играют самих себя в гостевых ролях, в том числе Мартин Скорсезе, Зак Эфрон и Шарлиз Терон.

      Самый юный лауреат в истории - 15-летний Оуэн Купер

      Самым юным лауреатом "Эмми" за всю историю стал 15-летний Оуэн Купер, получивший премию в номинации "Лучший актер второго плана в мини-сериале". Купер сыграл 13-летнего убийцу в "Переходном возрасте", удостоенном в общей сложности восьми наградами.

      Добавим, с полным списком лауреатов кинопремии можно ознакомиться на официальном сайте "Эмми".

      Напомним, в прошлом году лучшим драматическим сериалом года по версии организаторов телевизионной премии "Эмми" стал сериал "Сегун". Он номинировался в 25 категориях, и получил 18 наград на церемонии в Лос-Анджелесе.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Объявлены победители телепремии "Эмми - 2025"

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.