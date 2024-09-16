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Объявлены победители премии "Эмми". Больше всего наград у "Сегуна"

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Представители картины "Сегун"
Представители картины "Сегун". Фото: Kevin Mazur / Getty Images

Лучшим драматическим сериалом года по версии организаторов телевизионной премии "Эмми" стал сериал "Сегун". Он номинировался в 25 категориях, и получил 18 наград на церемонии в Лос-Анджелесе.

"Сегун" — это уже вторая экранизация одноименного романа Джеймса Клавелла о судьбе английского штурмана в Японии начала XVII века.

Шоу уже побило рекорд по количеству побед на "Эмми" за один год, получив 14 призов на прошедшей в минувшие выходные церемонии Creative Arts Emmys, в основном за достижения за кадром.

На главном мероприятии оно получило еще четыре трофея, включая приз за лучший драматический сериал — первое неанглоязычное шоу, получившее этот престижный приз.

Анна Саваи и Хироюки Санада, исполнившие главные женскую и мужскую роли, получили награды как лучшие драматические актеры. Они стали первыми японскими актерами, получившими "Эмми".

Анна Саваи и Хироюки Санада
Анна Саваи и Хироюки Санада. Фото: Kevin Mazur / Getty Images

Мини-сериал "Олененок", популярный, но весьма спорный британский телехит, завоевал четыре премии "Эмми".

Создатель и звезда сериала, шотландский комик Ричард Гадд, получил три из них — за участие в шоу, за сценарий и как продюсер.

Ричард Гадд
Ричард Гадд. Фото: Kevin Winter / Getty Images

Его коллега Джессика Ганнинг, сыгравшая преследовательницу Марту, была названа лучшей актрисой второго плана в сериале.

Джессика Ганнинг
Джессика Ганнинг. Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Рассказ Гадда о том, как его несколько лет преследовала женщина и как он подвергался сексуальному насилию со стороны мужчины — заметной фигуры в телеиндустрии, стал самым обсуждаемым сериалом года.

Однако утверждение, что это "правдивая история", сделало его противоречивым, и реальная женщина, которая, по-видимому, вдохновила персонажа Ганинга, сейчас судится с Netflix за клевету, халатность и нарушение конфиденциальности.

В комедийных категориях "Медведь" получил три актерские награды, включая премию за лучшую комедийную роль Джереми Аллена Уайта. Эбон Мосс-Бахрах и Лиза Колон-Зайас получили награды за роли второго плана.

Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бахрах и Лиза Колон-Зайас
Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бахрах и Лиза Колон-Зайас. Фото: Kevin Mazur / Getty Images

Сериал, рассказывающий о шеф-поваре, который пытается сделать из кафе умершего брата мишленовский ресторан, в очередной раз удивил критиков тем, что был номинирован как комедия, а не драма — при этом в прошлом году уже получил награду как лучший комедийный проект года.

Джин Смарт, главная героиня "Хитростей", получила "Эмми" как лучшая актриса комедийного сериала.

Джин Смарт
Джин Смарт. Фото: Frazer Harrison / Getty Images

В номинации "Драма" австралийка Элизабет Дебики получила свою первую "Эмми", став лучшей актрисой второго плана за роль принцессы Дианы в финальном сезоне сериала "Корона" от Netflix.

Элизабет Дебики
Элизабет Дебики. Фото: Kevin Mazur / Getty Images

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2161902-obyavleny-pobediteli-premii-emmi-bolshe-vsego-nagrad-u-seguna/

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