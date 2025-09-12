Уолтер Афанасьефф прилетел в Туркестан для съемок шоу Димаша

Американский композитор и продюсер Уолтер Афанасьефф впервые посетил Казахстан. Он приехал, чтобы принять участие в международном проекте, продюсером которого стал Димаш Кудайберген, передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.

Двукратный лауреат премии "Грэмми" приехал в Туркестан, где стартовало шоу Димаша Кудайбергена и Hunan Broadcasting System.

Международный проект, объединивший исполнителей из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии, получил название "Voice Beyond Horizon".

Гость из Америки вошел в состав жюри, как и другие специально приглашенные международные эксперты. Уолтер Афанасьефф, продюсер хита "My Heart Will Go On", отметил, что мечтал о визите в Казахстан много лет.

"Такое ощущение и впечатление, что просто хочется здесь жить. Люди, еда, климат, природа — все это впечатлило меня и затронуло душу", - рассказал он и добавил, что Туркестан стал одним из его любимых городов, в которых он побывал.

В ходе съемок музыканты посетили комплекс Азрет-Султан, городище Отрар, туристский комплекс Karavansaray, этноаул, а также Сайрам-Угамский национальный парк.

Съемки шоу продолжатся в Мангистауской, Алматинской и Акмолинской областях, также городе Алматы, а в столице Казахстана пройдет завершающий этап шоу.

