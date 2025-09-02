Ставшего продюсером международного реалити-шоу Димаша поздравили фанаты

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген порадовал фанатов новостью - он стал продюсером международного реалити-шоу, съемки которого пройдут в Казахстане, передает NUR.KZ.

Об этом певец написал в своем Instagram. Димаш заключил договор с главой Hunan TV господином Цай Хуайцзюнем о запуске нового музыкального реалити-шоу, где будет выступать в качестве исполнительного продюсера.

Съемки начнутся в сентябре и будут проходить в Туркестане, Алматы, Актау и Астане. В шоу будут участвовать вокалисты из разных стран.

"Съемки пройдут в четырех регионах Казахстана, демонстрируя красоту и богатство моей родины. Проект будет транслироваться по всему миру, открывая новые голоса и уникальную культуру Казахстана миллионам зрителей", - отметил артист.

Димаш добавил, что почти 10 лет назад его путь на Hunan TV начался с шоу "I Am Singer".

"Сегодня я возвращаюсь в новой роли – в качестве создателя международного шоу. Это знаменует собой новую главу в истории культурного сотрудничества и музыки, объединяя людей по всему миру", - подытожил он.

Поклонники казахстанского исполнителя из разных стран поздравили его и пожелали удачи.

"Какая прекрасная новость, Димаш!", "Какая честь видеть, как ты открываешь такие большие и красивые пути, Димаш", "Я всегда говорю, что ты гений!", "Пусть сбудется все, что задумал", - пишут они.

