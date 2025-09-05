"Снова удивили": исполнители хита Homay представили премьеру песни и клипа

Башкирская группа Ay Yola представила на суд фанатов новую песню и клип на нее. Поклонники творчества группы признались, что очень ждали музыкальную новинку, передает NUR.KZ.

На официальной страничке группы Ay Yola в Instagram появилось сообщение о выходе новой песни UGEZ и зрелищного клипа на нее. В песне рассказывается о схватке Урал-Батыра с громадным быком. Герой побеждает зверя, но не убивает его.

"Урал сдерживает слово: он оставляет Угезу жизнь. Но с того дня кривые рога, щербатая пасть и раздвоенные копыта быка стали знаком его поражения.

А сам он и всё его племя обречены служить человеку. Эта победа Урал-Батыра стала поворотом истории и символом того, что свет всегда сильнее тьмы.

Песня UGEZ о том, что даже перед лицом страшного зла герой выбирает свет и доказывает, что добро сильнее", - отмечено в публикации.

"Ждали, как из печки пирога", "Потрясающе, очень ждала песню, спасибо за еще один шедевр", "Однозначно лучший клип", "Как всегда, на высоте. Динамика, скорость дает о себе знать", "Мурашки", "В очередной раз удивили", - делятся своими впечатлениями поклонники.

Напомним, исполнители хита Homay поделились впечатлениями о выступлении в Алматы.

