"Сцена мне к лицу": Макпал Исабекова поделилась видео своего выступления в Бишкеке

41-летняя казахстанская исполнительница Макпал Исабекова показала видео, снятое во время ее выступления в Бишкеке. Артистка заявила, что ей "идет сцена", передает NUR.KZ.

Кадры со сцены Макпал Исабекова показала в своем блоге в Instagram. На ней сверкающее нюдовое платье, которое прекрасно подчеркнуло фигуру молодой мамы.

"Сцена мне к лицу", - подписала она кадры.

Отметим, что Макпал была в декрете - у певицы подрастает двое детей. Немногим ранее, впервые выйдя на сцену после декрета, артистка сделала признание.

"А какая фигура, вам все идет", "Сцена скучала по вам", "Моя любимая певица", "Мы тоже по тебе скучали", "Красотка", "Еще как идет вам сцена", "Ждем новые хиты", "Здорово, что вы вернулись", - отреагировали поклонники творчества Макпал Исабековой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.