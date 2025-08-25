Казахстанец стал победителем "Новой волны"

Победителем российского музыкального конкурса "Новая волна" стал певец Alex Lim из Казахстана - исполнитель опубликовал видео награждения в соцсети, передает NUR.KZ.

Видео объявления победителя в прямом эфире певец репостнул в своих историях Instagram. Также он опубликовал свое фото с наградой.

Объявление победителя. Фото: instagram.com/stories/lim_0n

Добавим, в Instagram-аккаунтах певца и конкурса также опубликовано видео его выступления.

Также, по информации издания "Бизнес Online", второе место в конкурсе заняла российская фолк-группа "Оберег", а третье место досталось Jummy из России и еще одному казахстанскому артисту Yernazar.

Добавим, по данным Министерства культуры и информации РК, Лим стал первым представителем Казахстана, победившим на данном фестивале.

Как сообщает ведомство, певец прославился, записывая видео-каверы в социальных сетях. Его вариации хитов на русском, английском, итальянском, турецком и других языках собирают тысячи просмотров и положительных откликов.

В 2018 году Александр принял участие в конкурсе "I’m a singer Kazakhstan" и дошел до полуфинала. В 2021 году принял участие в популярном шоу "Голос Украины", где прошел слепые прослушивания под руководством Надежды Дорофеевой и продолжил участие до стадии нок-аутов.

А другой победитель, занявший третье место в "Новой волне - 2025", Ерназар Жубан, в прошлом году завоевал первую премию на "Славянском базаре" в Витебске.

По информации на официальном сайте фестиваля, Ерназар Жубан родился в 1996 году. Окончил Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова по специальности "Музыкальное образование" и Казахскую национальную академию искусств имени Т. Жургенова по специальности "Эстрадное искусство".

В 2017 году занял первое место в Дельфийских играх. В 2020 году стал финалистом проекта "Х Factor" и победителем международного вокального конкурса "Сарандев". В 2021 году представлял Казахстан в международном конкурсе "XVI - George Grigoriu" в Румынии (первое место).

