Жена Турсынбека Кабатова готовится спеть в дуэте с Кайратом Нуртасом
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Супруга казахстанского юмориста и КВН-щика Турсынбека Кабатова Молдир Муканова заявила, что споет в дуэте с известным отечественным исполнителем Кайратом Нуртасом, передает NUR.KZ.
Молдир разместила фото с Кайратом Нуртасом в своем блоге в Instagram. Она призналась, что взволнована и сама не может поверить в их сотрудничество.
"Готовлюсь записать дуэт с Кайратом Нуртасом. Да, мне не верится в это. В жизни у меня было много ролей - мать, жена, предприниматель.
Пришло время делиться творчеством, поэтому ваша поддержка для меня очень важна. Как думаете, каким получится дуэт Кайрата Нуртаса и Молдир Мукановой?
В каком жанре вы хотите песню? Про любовь или про жизнь? Примите сердцем то, что исходит от сердца. Будете ждать?" - отметила Молдир.
Пользователи соцсети искренне пожелали Молдир успеха.
"Все песни Кайрата - это хиты, Молдир - его женская версия", "Я так рада за тебя", "когда встречаются два хитмена", - гласят комментарии.
Отметим, что недавно в свет вышла песня в исполнении Молдир Мукановой и молодого артиста Амантая Абена под названием "Арамызда қалсын бәрі".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2268141-zhena-tursynbeka-kabatova-gotovitsya-spet-v-duete-s-kayratom-nurtasom/
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