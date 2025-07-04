Кайрат Нуртас обратился к поклонникам перед сольным концертом в Астане (видео)
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Казахстанский певец Кайрат Нуртас, который скоро станет отцом в пятый раз, выступит с сольным концертом в Астане. В связи с этим он обратился к фанатам в соцсети, передает NUR.KZ
7 июля состоится концерт Кайрата Нуртаса в Qazaqconcert. Гостями вечера станут группа "Ирина Кайратовна" и Наzима. Кайрат предложил провести голосование среди поклонников и решить сообща один важный вопрос.
"Что думаете, если концерт будет транслироваться в прямом эфире через Telegram-канал. Да или нет? Оставляйте свои ответы. Как вы решите, так и будет", - отметил артист.
"Конечно, да!", "Удачи!", "А когда в Алматы концерт?", "Даже если на концерте твоем не бывал, но песни слушаю каждый день твои", "Кайрат, это будет правильно", "Было бы здорово", "Ждем", "1380 тенге будет стоить, да?" - написали комментаторы в Сети.
Отметим, что недавно участник группы "МузАРТ" Сакен Майгазиев устроил платную трансляцию свадьбы сына. Стоимость просмотра составляла 1380 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2262306-kayrat-nurtas-obratilsya-k-poklonnikam-pered-solnym-koncertom-v-astane-video/
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