Кайрат Нуртас обратился к поклонникам перед сольным концертом в Астане (видео)

Казахстанский певец Кайрат Нуртас, который скоро станет отцом в пятый раз, выступит с сольным концертом в Астане. В связи с этим он обратился к фанатам в соцсети, передает NUR.KZ

7 июля состоится концерт Кайрата Нуртаса в Qazaqconcert. Гостями вечера станут группа "Ирина Кайратовна" и Наzима. Кайрат предложил провести голосование среди поклонников и решить сообща один важный вопрос.

"Что думаете, если концерт будет транслироваться в прямом эфире через Telegram-канал. Да или нет? Оставляйте свои ответы. Как вы решите, так и будет", - отметил артист.

"Конечно, да!", "Удачи!", "А когда в Алматы концерт?", "Даже если на концерте твоем не бывал, но песни слушаю каждый день твои", "Кайрат, это будет правильно", "Было бы здорово", "Ждем", "1380 тенге будет стоить, да?" - написали комментаторы в Сети.

Отметим, что недавно участник группы "МузАРТ" Сакен Майгазиев устроил платную трансляцию свадьбы сына. Стоимость просмотра составляла 1380 тенге.