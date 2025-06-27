Наzима исполнила мечту выпускников из Астаны (видео)

Певица Назима Джанибекова, известная на сцене как Наzима, исполнила мечту выпускников из Астаны - она неожиданно появилась на их вечере и подарила им яркие эмоции, передает NUR.KZ.

О сюрпризе, который она устроила для выпускников, Наzима рассказала в своем Instagram. Артистка увидела сообщение от ребят из астанинской школы о том, что они мечтают увидеть ее на своем вечере выпускников и услышать ее песни, но понимают, что она слишком занята.

Однако Наzима решила порадовать виновников торжества и поехала к ним в ресторан.

"Подумала, почему бы и нет. Выбрала лук. Собралась и поехала", - поведала она.

Какова же была реакция ребят, когда они увидели свою любимую певицу - их неподдельные эмоции и восторг не передать словами.

"Давно хотела такое замутить. Выпускникам желаю найти себя, свое любимое дело, верить и не сдаваться. Упорство и настойчивость приведет к успеху", - заключила она.

"Как круто! Эмоции прям у них! Молодец, что поддержала и подарила такую память!", "Представляете, какая мотивация для выпускников! Простая девочка сама поднялась, упорно работала и теперь пожинает плоды - славу и признание", "Вы просто супер, сделали такой сюрприз, без оплаты, без какой-либо выгоды! По одной просьбе детей, которые вас любят", - восхитились ее поступком в Сети.