Валерии понравилось, как исполнила ее песню юная казахстанка (фото, видео)

Юный блогер из Казахстана Рамина Алмас спела песню из репертуара российской певицы Валерии. К удивлению девочки и ее мамы, артистка оценила исполнение, передает NUR.KZ.

"Мы под впечатлением песни Валерии "Исцелю". Отмечайте Валерию, пусть она заметит", - гласит подпись к публикации в Instagram Рамины Алмас.

"Очень талантливая девочка! Пусть станет настоящей звездой! Она достойна!", "Рамина очень нежно спела эту песню Валерии, прям в самое сердце", "Приятно слушать", - отозвались подписчики.

Каково же было удивление девочки и ее мамы, когда Валерия отметила ее публикацию в своем сторис.

"Что за чудесная девочка", - написала Валерия и добавила "розовое сердечко".

Мама Рамины показала переписку с Валерией. Она поделилась с певицей своими эмоциями.

"Мне не верится, что вы заметили мою доченьку", - написала она.

"Удачи вам желаю", - написала в ответ Валерия.

Сторис Валерии и мамы Рамины Алмас. Скин: instagram.com/valeriya/ramina_almas