Валерии понравилось, как исполнила ее песню юная казахстанка (фото, видео)
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Юный блогер из Казахстана Рамина Алмас спела песню из репертуара российской певицы Валерии. К удивлению девочки и ее мамы, артистка оценила исполнение, передает NUR.KZ.
"Мы под впечатлением песни Валерии "Исцелю". Отмечайте Валерию, пусть она заметит", - гласит подпись к публикации в Instagram Рамины Алмас.
"Очень талантливая девочка! Пусть станет настоящей звездой! Она достойна!", "Рамина очень нежно спела эту песню Валерии, прям в самое сердце", "Приятно слушать", - отозвались подписчики.
Каково же было удивление девочки и ее мамы, когда Валерия отметила ее публикацию в своем сторис.
"Что за чудесная девочка", - написала Валерия и добавила "розовое сердечко".
Мама Рамины показала переписку с Валерией. Она поделилась с певицей своими эмоциями.
"Мне не верится, что вы заметили мою доченьку", - написала она.
"Удачи вам желаю", - написала в ответ Валерия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2254659-valeriya-ocenila-talant-ispolnivshey-pesnyu-iz-ee-repertuara-yunoy-kazahstanki-foto-video/