Константин Меладзе сообщил об окончательном роспуске группы "ВИА Гра"

Российский композитор и продюсер Константин Меладзе официально заявил о том, что группа "ВИА Гра" окончательно прекращает деятельность, передает NUR.KZ.

В своем аккаунте в Instagram Меладзе сообщил, что группа выпустила новую песню, но она будет последней для коллектива.

"Это последняя песня группы "ВИА Гра". Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии.

Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории - это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия", - написал продюсер.

Пользователи в комментариях отдельно отметили тот факт, что слово "вера" Меладзе написал с большой буквы, отдавая дань уважения одной из солисток группы и своей экс-супруге - Вере Брежневой.

Сама Брежнева, а также многие другие экс-участницы коллектива оставили под постом слова благодарности в адрес Меладзе.

По данным РБК, группа "ВИА Гра" была образована в 2000 году в Киеве. За годы существования в "ВИА Гре" часто менялись составы, ее солистками успели побывать более 20 исполнительниц. Самые известные среди них - Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, чей состав поклонники группы называют "золотым". Также в группу в свое время входили Светлана Лобода и Альбина Джанабаева.

За время своего существования группа выпустила более 30 радиосинглов и видеоклипов и пять студийных альбомов. В 2022 году Константин Меладзе принял решение ликвидировать ООО "Группа "ВИА Гра".