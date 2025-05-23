Фариза Ескермес показала, как проходят будни актрисы (видео)
Опубликовано:
Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники" и фильма "Нурикамал", показала пользователям соцсети, как проходят съемки в кино, передает NUR.KZ.
Фариза Ескермес запустила в Instagram рубрику "Будни актрисы" и показала, как проходят съемки фильма.
"Начались съемки нового проекта. Очень интересный, мне кажется, он чуть похож на фильмы Вуди Аллена. Работаем в основном ночью, что меня радует. Обожаю ночь. Работается хорошо, с кайфом", - призналась она.
Фариза рассказала, что, несмотря на холод или жару на площадке, бессонные ночи, она очень любит свою профессию и сам съемочный процесс.
"Ой, как классно", "Жаным, интересный формат", "Такая интересная жизнь у актрисы", "Какой же это труд", "Красивая", "Классно. Побольше снимайте", - отреагировали фанаты.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2248023-fariza-eskermes-pokazala-kak-prohodyat-budni-aktrisy-video/