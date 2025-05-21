"Гордимся!": ставшего народным артистом Казахстана Алишера Каримова поздравили в Сети
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Отечественный певец Алишер Каримов поделился впечатлениями после присвоения ему звания "Народный артист Казахстана". Он поблагодарил казахстанцев за поддержку, передает NUR.KZ.
Алишер написал пост в Instagram и разместил фото с главой государства.
"Дорогие друзья! Сегодня для меня исторический день – мне присвоено звание "Народный артист Республики Казахстан"! Особая честь – получить эту высокую награду из рук Президента страны", - отметил он (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).
Артист поблагодарил всех за поддержку.
"Это не только моя заслуга, но и победа всех, кто был рядом со мной. От всей души благодарю вас за доверие и поддержку!" - написал он.
Бахыт Шадаева, Алуа Конарова, Акбота Керимбекова, Алия Ануарбек, Индира Едильбаева, Акерке Тажибаева и другие представили шоу-бизнеса поздравили Алишера с почетным званием. К ним присоединились и поклонники его творчества.
"Поздравляю, Алишер! Ты более чем достоин этого", "Ты молодец", "Алишер Шукурович, от всей души поздравляем. Классная новость", "Наилучшие пожелания и поздравления из Беларуси от "Славянского базара"! Гордимся! Пусть впереди будет много яркого творчества", - отмечено в комментариях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2247177-gordimsya-stavshego-narodnym-artistom-kazahstana-alishera-karimova-pozdravili-v-seti/