Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В свой день рождения Киркоров выпустил клип, снятый в Италии

Опубликовано:

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров отмечает сегодня, 30 апреля, 58-летие. В свой день рождения певец порадовал поклонников - он выпустил клип на новую песню "Везувий", передает NUR.KZ.

О выходе клипа и песни именинник сообщил в своем Instagram.

"Лучший подарок - это подарок, который сделал себе сам, который сделали тебе твои друзья. И сегодня в свой день рождения я дарю себе и слушателю мою новую, мою необычную, мою долгожданную композицию "Везувий".

По традиции открываю свой Новый год премьерой трека и нового клипа: потрясающий красоты истории, снятой у подножия Везувия в сказочном Сорренто", - отметил он.

В клипе приняли участие австрийский и российский актер Вольфганг Черни, актриса Ирина Краус и сам Филипп Киркоров.

"Спасибо, друзья, коллеги за такой подарок! Спасибо за эту жизнь моим родителям, спасибо за мою творческую жизнь моим учителями и наставникам. Спасибо моим детям, что наполняют эту жизнь смыслом! Люблю вас всех и живу в нетерпении новых свершений и творческих планов. Жизнь… "она будит во мне "Везувий"!" - заключил певец.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2240889-v-svoy-den-rozhdeniya-kirkorov-vypustil-klip-snyatyy-v-italii/