В свой день рождения Киркоров выпустил клип, снятый в Италии

Филипп Киркоров отмечает сегодня, 30 апреля, 58-летие. В свой день рождения певец порадовал поклонников - он выпустил клип на новую песню "Везувий", передает NUR.KZ.

О выходе клипа и песни именинник сообщил в своем Instagram.

"Лучший подарок - это подарок, который сделал себе сам, который сделали тебе твои друзья. И сегодня в свой день рождения я дарю себе и слушателю мою новую, мою необычную, мою долгожданную композицию "Везувий".

По традиции открываю свой Новый год премьерой трека и нового клипа: потрясающий красоты истории, снятой у подножия Везувия в сказочном Сорренто", - отметил он.

В клипе приняли участие австрийский и российский актер Вольфганг Черни, актриса Ирина Краус и сам Филипп Киркоров.

"Спасибо, друзья, коллеги за такой подарок! Спасибо за эту жизнь моим родителям, спасибо за мою творческую жизнь моим учителями и наставникам. Спасибо моим детям, что наполняют эту жизнь смыслом! Люблю вас всех и живу в нетерпении новых свершений и творческих планов. Жизнь… "она будит во мне "Везувий"!" - заключил певец.